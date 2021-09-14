حوار بين السيسي ومجموعة أطفال أحدهم يفاجئ الرئيس بسؤال عفوي.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بمنطقة الرويسات في منطقة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء، عدداً من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم.

وخلال الجولة دار حوار بين الرئيس المصري ومجموعة من الأطفال الصغار، حيث فاجأ أحد هؤلاء الأطفال الرئيس المصري بسؤال عفوي قائلاً: "عمو أنت هتلف على البيوت كلها"؟ فرد الرئيس: "والله نفسي ألف على البيوت كلها يا ريت والله.. بس المهم إني شوفتكم".

واستقبل المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي بهتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ليرد الرئيس: "أنا عاوز أتكلم معاكم شوية".

​وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس السيسي تبادل التحية والحديث مع المواطنين وأبنائهم في منطقة الرويسات في شرم الشيخ في إطار زيارة استقبل خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أول لقاء لهما منذ تولي الأخير مهام منصبه.

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