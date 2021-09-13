بايدن يزور كاليفورنيا دعماً لحاكمها المهدد بالعزل

المصدر: واشنطن - أ ف ب

بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة إلى ولايات في غرب الولايات المتحدة الاثنين للدفاع عن مواقفه المرتبطة بالتغير المناخي والاستثمارات الباهظة، فضلا عن دعم حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافن نيوسوم.

وتوجّه الرئيس الديموقراطي إلى كاليفورنيا، معقل حزبه الذي لم يزره منذ انتخابه، لدعم نيوسوم، الذي يواجه استفتاء قد يطيح به.

وقبل زيارة الولاية، سيتوقف بايدن في مدينة بويسي في أيداهو، حيث سيزور مركزا لتنسيق عمليات الإطفاء. وسيتوجّه لاحقا إلى ساكرامنتو، عاصمة ولاية كاليفورنيا.

وأما المحطة الأخيرة في جولته، فستكون دنفر في كولورادو، حيث سيدافع عن مشروعي قانونين اقترحهما ينصّان على إنفاق حوالى خمسة تريليونات دولار على مدى العقد المقبل لإصلاح البنى التحتية في البلاد وتوسيع الخدمات الاجتماعية ومكافحة تغيّر المناخ.

ويتوقع أن يشدد الرئيس الأميركي على الحاجة الملحّة للتعامل مع التغير المناخي والكوارث المرتبطة به، بما في ذلك حرائق الغابات والعواصف، والتي دمّرت مناطق مختلفة في أنحاء البلاد على مدى الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيشدد بعد معاينته الأضرار الناجمة عن الحريق في كاليفورنيا على أن هذه الأحداث الناجمة عن الظروف المناخية الشديدة القساوة تتطلب تحركا جريئا وطموحا وحاسما على الفور.

وسيدخل بايدن ميدان التحيّز الحزبي خلال جولته لدعم حاكم كاليفورنيا، وسيصوّت سكان الولاية الثلاثاء على مسألة إقالة نيوسوم (53 عاما) في استفتاء دفع باتّجاهه جمهوريون ممتعضون من القواعد المفروضة لإلزامهم على وضع الكمامات جرّاء كوفيد، وارتفاع تكاليف المعيشة والارتفاع الكبير في عدد المشرّدين في الولاية الأميركية الأكثر ثراء وتعدادا للسكان.

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