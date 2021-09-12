الرئيس التونسي يتحدث عن تشكيل الحكومة وإمكان تعديل الدستور

المصدر: تونس - أ ف ب

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جولة له في تونس العاصمة أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثا من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد.

وقال سعيد لـ"سكاي نيوز" والتلفزة الوطنية بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة، مساء السبت، إن "الحكومة ستشكل في أقرب الأوقات بعد اختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأضاف: "سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها".

وتطرق سعيد إلى دستور العام 2014، قائلا: "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص"، واعتبر أن "الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور".

وتابع: "الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته".

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