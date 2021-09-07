السيسي يمازح طلاب الكلية الحربية: «كام واحد فيكوا بيدخن؟»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، تطوير منظومة النقل بميناء الإسكندرية البحري، على هامش متابعته أعمال التطوير.

وسأل الرئيس السيسي بعض الطلاب والطالبات الدارسين بالكلية الحربية، المتواجدين: «كام واحد فيكوا بيدخن بصراحة؟، مش هعمله حاجة».

وقال السيسي للطلاب: «أوعوا بعد ما تشتغلوا تسمحوا لنفسكوا انكوا تدخنوا، حفاظا على الصحة العامة».

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري.

وقال السيسي إن الدولة لن تسمح بدخول أي بضائع مخالفة للمعايير الأوروبية في مارس المقبل، مضيفا «بقول للمستورد مش هغلبك معايا».

وتابع:«إحنا عاملين ميكنة كاملة في منظومة الضرائب والجمارك، الهدف منها تسهيل العمل، وتحقيق قدر كامل من الشفافية في الأداء، بنعمل حاجة زي ما الدول المتقدمة في مجال التجارة بتعمله».

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