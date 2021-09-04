اشتباكات خلال تظاهرة بشأن حقوق المرأة في كابول

المصدر: إسلام آباد - د ب أ

اندلعت اشتباكات خلال تظاهرة بشأن حقوق المرأة، في العاصمة الأفغانية، كابول اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو من محطات تلفزيونية محلية مشاهد فوضوية، في التظاهرة، في كابول.

وأصيب شخص واحد على الأقل، طبقا لما ذكره صحافيون، تبادلوا مقطع فيديو لامرأة تسيل الدماء من رأسها

وتنظم نساء أفغانيات احتجاجات على مدار اليومين الماضيين، في كابول، التي تسيطر عليها طالبان، للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بالمساواة والعدالة والديمقراطية.

ونظمت الناشطات اليوم السبت احتجاجات، بالقرب من القصر الرئاسي الأفغاني، وحملن لافتات كتب عليها «لسنا نساء في التسعينيات من العمر».

وأظهرت لقطات فيديو، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من 12 امرأة أفغانية، تواجههن قوات أمن مسلحة لطالبان، مما أثار مشاحنات ساخنة. وشوهدت نساء وهن يسعلن، مما يشير إلى إطلاق غاز مسيل للدموع. وزعمت نساء أخريات أنهن تعرضن للضرب.

وكتب الصحافي الأفغاني، زكي دريابي، على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، بينما كان يتبادل مقطع فيديو للمشهد «يبدو أنه لم يعد مسموحا باحتجاجات مدنية وسياسية».

وقال عضو بارز من طالبان، يدعى شير محمد عباس ستانيكزاي، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» يوم الثلاثاء الماضي إنه لا يفكر في تعيين نساء في مناصب بارزة في حكومتهم، غير أنه زعم أنه سيكون لهن دور.

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