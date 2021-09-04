سلاسل سوبر ماركت بنيوزيلندا تسحب السكاكين من أرففها بعد هجوم أوكلاند

المصدر: ولنغتون - رويترز

قالت مجموعة كاونت داون النيوزيلندية للسوبر ماركت اليوم السبت إنها سحبت السكاكين والمقصات من أرففها وذلك بعد يوم من قيام رجل وصفته السلطات بأنه متطرف بطعن ستة أشخاص في أحد متاجر الشركة.

وقالت كيري هانفين، المدير العام لشؤون السلامة بمجموعة كاونت داون «اتخذنا الليلة الماضية قرارا بسحب جميع السكاكين والمقصات من أرففنا مؤقتا في الوقت الذي ندرس فيه ما إذا كان علينا الاستمرار في بيعها».

وقالت في بيان إعلامي «نريد أن يشعر كل فريقنا بالأمان عندما يأتون إلى العمل، خاصة بالنظر إلى أحداث أمس».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلاسل متاجر أخرى سحبت أيضا السكاكين الحادة.

وقتلت الشرطة بالرصاص المهاجم وهو سريلانكي لم يتم الكشف عن اسمه بسبب أوامر قضائية بعدم النشر.

وقالت رئيسة الوزراء غاسيندا أرديرن إن الرجل استلهم أفكاره من تنظيم داعش وكان يخضع لمراقبة الشرطة بشكل مستمر.

وكانت الشرطة تلاحق الرجل عندما دخل سوبر ماركت كونت داون في مركز نيو لين التجاري في أوكلاند.

وقالت إنها اعتقدت أنه دخل للتسوق لكنه التقط سكينا من أرفف المعروضات وبدأ في طعن الناس.

وقالت الشرطة إنها أطلقت النار عليه في غضون دقيقة من بدء طعنه الناس. وثلاثة من الضحايا الستة حالتهم خطيرة.

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