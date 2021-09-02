صور فضائية تكشف استعداد كوريا الشمالية لعرض عسكري

المصدر: سيؤول - رويترز

قالت منظمتان ترصدان الأحداث في كوريا الشمالية إن صورا التقطها قمر صناعي تجاري أظهرت استعداد قوات بيونغ يانغ لما يرجح أنه عرض عسكري.

ولم يجر تأكيد المواعيد المحتملة لمثل هذا الحدث، لكن كوريا الشمالية استغلت العروض العسكرية في الآونة الأخيرة للكشف عن معدات عسكرية جديدة تشمل صواريخ باليستية كبيرة.

وذكر برنامج 38 نورث ومقره الولايات المتحدة في تغريدة اليوم الخميس «التدريب على العروض العسكرية الكبيرة يبدأ عموما قبل ما بين شهر وشهرين»، مشيرا إلى صورة بالقمر الصناعي تظهر تشكيلات قوات في ساحة ميريم للعروض العسكرية في بيونغ يانغ.

وأضاف أن هذا قد يكون مؤشرا على عرض عسكري مرتقب في أكتوبر.

وقالت منظمة (إن.كيه.برو) ومقرها سيؤول في تقرير اليوم الخميس «استخدمت كوريا الشمالية العروض العسكرية في الماضي لتعزيز العزم محليا واستعراض أحدث أسلحتها المتطورة أمام العالم».

وأضافت المنظمة أن كوريا الشمالية تترقب أيضا الثامن من أكتوبر، وهو اليوم الذي يحتفل خلاله زعيم البلاد كيم جونغ أون بالذكرى العاشرة لتوليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news