بايدن: قرار الانسحاب من أفغانستان هو الأفضل من أجل أميركا

المصدر: واشنطن - د ب أ

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء عن قرار الانسحاب من أفغانستان ووصفه بأنه أفضل قرار من أجل الولايات المتحدة.

وقال بايدن في مقطع فيديو مقتضب نشره عبر حسابه على تويتر: «أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح.. وقرار حكيم.. وأفضل قرار من أجل أميريكا».

وتابع: «مع إنهائنا 20 عاما من الصراع والألم والتضحية، حان الوقت للتطلع إلى المستقبل، لا إلى الماضي.. إلى مستقبل أكثر أمانا».

يأتي هذا بينما أظهر استطلاع للرأي نشره مركز بيو للأبحاث الثلاثاء أن أغلبية الأميركيين يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في الغالب في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

ولم يكن هناك أي فرق بين الديمقراطيين مؤيدي بايدن (69%) أو الجمهوريين (70%).

وظهرت اختلافات واضحة في تقييم الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان، حيث أيد 70% من الديمقراطيين ذلك، مقابل 34% فقط من الجمهوريين.

وسحب الجيش الأميركى آخر قواته من أفغانستان، ليسدل الستار بذلك على أطول حرب خاضتها البلاد.

ويقول ما مجموعه 54% من البالغين الأميركيين إن قرار سحب القوات من البلاد كان قرارا صائبا، في حين قال 42% إنه كان خاطئا.

وشمل الاستطلاع عينة من 10 آلاف و348 أميركيا بالغا خلال الفترة من 23 إلى 29 أغسطس قبل اكتمال الانسحاب الأميركي.

وكان سلف بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يرغب في سحب القوات الأميركية من أفغانستان في أول مايو. ومدد بايدن الموعد النهائي إلى 31 أغسطس.

واستولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مجددا في منتصف أغسطس الماضي، بعد أن أطاحت عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة بنظامها الحاكم أواخر 2001.

ومع انسحاب آخر الجنود الأميركيين من مطار كابول، انتهت المهمة الدولية في أفغانستان يوم الاثنين بعد حوالي 20 عاما من بدايتها.

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