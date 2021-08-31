قاتل 3 أشخاص في روسيا مشى أسبوعاً للاعتراف بجرائمه

المصدر: موسكو - أ ف ب

مشى رجل روسي أسبوعاً لكي يتمكن من الاعتراف بارتكابه جريمة قتل ثلاثية أقدم عليها تحت تأثير الكحول في مكان ناءٍ جداً في شرق روسيا الأقصى، على ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية أن الجريمة وقعت في أغسطس في مزرعة لايائل الرنة تقع في إحدى المناطق الحرجية الضخمة لمنطقة خاباروفسك.

وأضاف المحققون في بيان "أن الرجل كان يتناول المشروبات الكحولية مع صديق، ثم تشاجر معه وأطلق النار عليه فأرداه، ثم قتل امرأتين في المزرعة".

بعد ذلك، وبسبب "بُعد" مسرح الجريمة و"عدم توافر وسائل نقل"، توجه الرجل مشياً في رحلة "استغرقت أسبوعاً" إلى قرية أوخوتسك حيث أبلغ الشرطة بجرائمه.

وأوقف الرجل الذي لم يشر البيان إلى عمره وهويته. وأشار المحققون إلى أن من المقرر أن يصدر قاضٍ قريباً حكمه بحبس احتياطياً.

وتوجهت مجموعة من عناصر الشرطة إلى موقع الجريمة، بحسب اللجنة، في إطار التحقيق الذي فتح لتحديد ملابساتها.

وتكثر الحوادث المسلحة القاتلة أثناء تعاطي الكحول في روسيا، على الرغم من التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة في مكافحة إدمانها.

وأقدم رجل العام 2017 على قتل تسعة أشخاص خلال مشادة تحت تأثير الكحول في قرية شمال غرب موسكو.

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