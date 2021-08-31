محاولة هجوم "حوثية" على مطار بالسعودية.. وإصابة 8 وتضرر طائرة مدنية

المصدر: الرياض - متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وبين التحالف أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم أسفرت عن 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

وشدد التحالف على أن الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الميليشيات خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب، وذلك وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

وبحسب قناة "العربية" فإن التحالف كان قد أعلن، فجر اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة، وأشار التحالف إلى تناثر الشظايا جراء اعتراض الطائرة المسيرة في محيط مطار أبها.

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