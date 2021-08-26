بالصور.. ضحايا التفجير الانتحاري خارج مطار كابول

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تسبب انفجار بالقرب من إحدى بوابات الدخول الرئيسة لمطار كابول الدولي في وقوع ضحايا قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي لمغادرة القوات الأميركية.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي وقوع الانفجار بعد ظهر الخميس بتوقيت كابول، وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات.

وقال مصدر على اتصال بأشخاص بالقرب من موقع الانفجار إنه ربما يكون ناجما عن تفجير انتحاري، وتسبب في وقوع قتلى ومصابين.

وتتحدث وسائل إعلام عن سقوط 10 قتلى على الأقل جراء التفجير.

وأكدت وسائل إعلام وجود ثلاثة عسكريين أميركيين على الأقل بين الجرحى.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.

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