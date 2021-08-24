وفاة الرئيس التشادي السابق حسين حبري المعتقل في السنغال

المصدر: داكار - أ.ف.ب

توفي الرئيس التشادي السابق حسين حبري عن 79 عاما في السنغال، حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2016 بعد إدانته تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ختام محاكمة غير مسبوقة، كما أعلن وزير العدل السنغالي مالك سال الثلاثاء.

وقال الوزير السنغالي لشبكة «تي أف أم» إن «حبري انتقل إلى رحمة الله» فيما أفادت وسائل الإعلام السنغالية أنه توفي جراء إصابته بكوفيد-19.

وكان حبري قد وصل إلى السلطة في تشاد عام 1982، وفر إلى السنغال عام 1990 بعد الإطاحة به تم سجن الرئيس التشادى السابق في السنغال في عام 2016 بتهم انتهاكات أٌرتكبت خلال سنوات حكمه في تشاد.

وتم العفو لمدة شهرين عن حسين حبرى حمايته من الإصابة بكورونا بعد انتشار الوباء، وبعد طلب من محامية لكونه في أواخر السبعينيات من عمره، حيث أمضى الـ 60 يومًا تحت الإقامة الجبرية في منزله في أوكام في العاصمة السنغالية داكار، بعدها عاد إلى السجن.



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