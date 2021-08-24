السيسي يمازح مذيعة على الهواء

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

مازح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مقدمة برنامج «صالة التحرير» عزة مصطفى، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، في نهاية مكالمته الهاتفية.

وقال الرئيس المصري مازحا: «هقول للمخرج يديكى 10 دقايق بدل اللى أخدتهم من وقت الحلقة».

وتحدث الرئيس المصري خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، عن قضية تطوير التعليم قائلا: «قعدنا سنين طويلة نقول نريد تطوير التعليم ودخلنا نأخذ خطوات، والمستقر على مدى الـ40 سنة اللى فاتوا أصبح حالة مصرية فى مسار التعليم لأولادنا».

وتابع الرئيس المصري: «الهدف الآن من تطوير التعليم أننا نعمل تطوير حقيقى لبناء شخصية حقيقية الناس تؤهلك لسوق العمل، وبعد كل هذا نجد من يصور ذلك كأن الدولة ضد أولادها».

كما تحدث السيسي، عن دعم الأعمال الدرامية التي تتناول قضية الوعي وتجديد الخطاب الديني، وما يحدث في أفغانستان.

وعن دعم الأعمال الفنية التي تتحدث عن تجديد الخطاب الديني، قال السيسي: «مش هخش في نقاش حول الخطاب الديني، لكن القضية كلها، إننا نحصن أبناءنا وبناتنا، والصغير والكبير يبقوا فاهمين الدنيا حوالينا ماشية إزاي، القضايا كثيرة بصراحة، قضية الفهم، فهم التحدي، التحدي اللي هو التحدي لطاقات الدول، الخطورة كلها هي استهداف الدولة».

وجدد السيسي، في المداخلة الهاتفية مع مقدمة برنامج «صالة التحرير»، دعمه الشديد للأعمال الفنية التي تتحدث عن الوعي الديني، مشددًا: «أنا داعم ومستعد، والكرة عندك في ملعبك».

وعن أفغانستان، قال الرئيس المصري إن دولة أفغانستان منذ 50 عامًا، كان لها شكل مختلف تمامًا عما هي عليه الآن، «كان ليها شكل تاني خالص عن كده، هاتوا الكتب وشوفوا الأفلام واتفرجوا، شوفوا أفغانستان كانت عاملة إيه، وشكلها عامل إزاي منذ 50 سنة».

وأضاف: «شوفوا أفغانستان هتلاقوها دولة مختلفة عن اللي إحنا بنتكلم عليها دلوقتي».

وفي ختام المداخلة، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلامية عزة مصطفى، إلى جولة في المناطق التي نُقل إليها سكان العشوائيات، ليروا كيف يعيشون حاليًا، معقبا: «أنا بروح هناك كتير، لأن دول أهلي وناسي».

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