السعودية تسجل أقل نسبة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف مارس الماضي

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل أقل نسبة إيجابية من الإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 541610 حالات مؤكدة، بزيادة 409 إصابات عن المسجلة أمس والتي بلغت 499 حالة.

وسجل بذلك عدد الإصابات الجديدة بكورونا أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2021.

وتم تسجيل 7710 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 527899 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 8469 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 5242 حالة، منها 1162 حالة حرجة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض التي سجلت 126 إصابة، تلتها مكة المكرمة وسجلت 66 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 40 إصابة.

وبلغ عدد الفحوصات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 69 ألف فحص، بينما ارتفع عدد جرعات اللقاح المعطاة إلى 6ر33 مليون جرعة.

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