سفير روسيا لدى كابول يبحث أمن البعثة الدبلوماسية مع منسق لـ «طالبان»

المصدر: موسكو ■ د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الإثنين، أن السفير الروسي في كابول، دميتري جيرنوف، سيلتقى اليوم الثلاثاء منسقاً لحركة «طالبان» لبحث أمن البعثة الدبلوماسية الروسية في هذا البلد.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير الدائرة الآسيوية الثانية لوزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، في تصريح لقناة «آر تي»: «سفيرنا على اتصال مع ممثلي قيادة حركة (طالبان). وأبلغني منذ دقائق بأنه سيلتقي غداً منسقاً لقيادة الحركة لبحث ضمان الأمن بما في ذلك أمن سفارتنا». وأضاف كابولوف أنه أجرى الأحد مكالمة هاتفية مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان.

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