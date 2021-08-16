مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان

المصدر: عواصم - وكالات

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان، كما دعا إلى تشكيل حكومة أفغانية جديدة عبر المفاوضات تتسم بالوحدة والشمول وتضم النساء.

وطالب المجلس في بيان عقب اجتماعه الطارئ، اليوم، جميع الأطراف في أفغانستان إلى السماح بدحول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عراقيل، ودعا إلى إنهاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

وحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة طالبان على إظهار أقصى درجات ضبط النفس لحماية الأرواح، وطالب بأنه يجب أن يتسن لأي شخص يريد مغادرة البلاد فعل ذلك.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أنه يجب على كل الدول أن تكون مستعدة لاستقبال لاجئين أفغان ووقف الترحيلات إلى أفغانستان.

وأضاف أنه يجب السماح للمنظمات الإنسانية أن تواصل عملها بعدما بسطت "طالبان" سيطرتها على أفغانستان، مشيراً إلى أن استمرار تواجد الأمم المتحدة في أفغانستان سوف يتوقف على تطور الوضع هناك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news