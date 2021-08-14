سورية: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في درعا لمدة أسبوعين

المصدر: دمشق - د ب أ

كشف مصدر في اللجان المركزية بمحافظة درعا السورية اليوم السبت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع القوات الروسية ينص على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وقال المصدر الذي طلب الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «بعد اجتماع مطول ظهر اليوم مع القوات الروسية تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مضيفا أنه خلال هذه المدة ستستمر الاجتماعات مع الضباط الروس للتوصل إلى اتفاق نهائي بين ممثلي درعا البلد ووجهاء من مناطق ريفي درعا الغربي والشرقي».

وشدد المصدر على أن لجان درعا المركزية لمست جدية الطرف الروسي في التوصل إلى اتفاق شامل لكل محافظة درعا رغم محاولة القوات الحكومية السورية إفشال المساعي الروسية، التي طلبت بتسيير دوريات لمراقبة وقف إطلاق النار في محيط أحياء درعا البلد اعتباراً من صباح غداً الأحد.

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