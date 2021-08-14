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    الجيش اللبناني يصادر البنزين المُخزن ويوزعه مجاناً (فيديو)

    صورة لإحدى المداهمات نشرتها مديرية التوجيه بالجيش اللبناني.

    المصدر:
    • متابعات - الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أعلن الجيش اللبناني أنه باشر عمليات دهم لمحطات الوقود المغلقة ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين.

    وقال الحساب الرسمي للجيش اللبناني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن وحدات الجيش تباشر عمليات دهم لمحطات تعبئة الوقود المغلقة وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات.

     وأضاف الجيش اللبناني أنه سيتم توزيع البنزين المصادر مباشرة على المواطنين دون مقابل.

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