الجيش اللبناني يصادر البنزين المُخزن ويوزعه مجاناً (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الجيش اللبناني أنه باشر عمليات دهم لمحطات الوقود المغلقة ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين.

وقال الحساب الرسمي للجيش اللبناني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن وحدات الجيش تباشر عمليات دهم لمحطات تعبئة الوقود المغلقة وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات.

وأضاف الجيش اللبناني أنه سيتم توزيع البنزين المصادر مباشرة على المواطنين دون مقابل.

الجيش باشر عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/7xrdHB4tgf — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 14, 2021

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