المغرب يسجل 10 آلاف إصابة يومية بكورونا

المصدر: الرباط - وام

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 10 آلاف و 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9895 حالة شفاء و 112 وفاة خلال 24 ساعة، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل"كوفيد-19"، 46 بالمائة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن النشرة اليومية للوزارة، أمس الجمعة، قولها إن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 741 ألفا و836 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 649 ألفا و429 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 87.5 في المائة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10 آلاف و823 حالة.

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