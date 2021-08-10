تويتر تعلّق حساب نائبة مؤيدة لترامب بسبب نشرها معلومات مضلّلة حول اللقاحات

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت منصة تويتر الثلاثاء أنها علّقت لمدة أسبوع حساب النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين المؤيدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وذلك على خلفية إطلاقها تغريدة «مضللة» بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وجاء في التغريدة التي أطلقت الإثنين وتم تعليق الحساب على خلفيتها أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية «أف دي آيه» يجب ألا تعطي مصادقتها النهائية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقد زعمت فيها غرين «فشل» اللقاحات وعدم تمكّنها من كبح تفشي الفيروس.

وصنّفت منصة تويتر تغريدة النائبة عن ولاية جورجيا بأنها «مضللة» ونصحت المستخدمين بالسعي لاستقاء المعلومات عن اللقاحات ووضع الكمامات من السلطات الصحية الأميركية.

وجاء في بيان لمتحدث باسم تويتر تلّقته وكالة فرانس برس أن «التغريدة المشار إليها تندرج ضمن تصنيفنا للمعلومات المضللة حول كوفيد-19».

وتابع المتحدث أن استخدام «الحساب سيقتصر على نسق القراءة فقط لمدة أسبوع نظرا لتكرارا الانتهاكات لقواعد تويتر».

وتنص قواعد المنصة المتعلّقة بالمعلومات المضلّلة حول كوفيد-19 على أن تدبير تعليق الحساب يتخّذ بعد رابع انتهاك لهذه القواعد.

وفي حال عاودت النائبة الجمهورية انتهاك قواعد المنصة يمكن أن تواجه حظرا دائما.

وتعد غرين مدافعة شرسة عن ترامب ومزاعمه غير المثبتة بأن الديموقراطيين سرقوا انتخابات العام 2020 الرئاسية.

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