«المحيط الهندي».. تمرين بحري سعودي هندي لتأمين الملاحة في الخليج العربي

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء انطلاق تمرين بين القوات البحرية في المملكة ونظيرتها الهندية يركز على تنفيذ تدريبات مشتركة لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في مياه الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية«واس» اليوم الثلاثاء أن «التمرين البحري الثنائي المختلط»المحيط الهندي«الذي تنفذه القوات البحرية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع القوات البحرية الهندية الصديقة انطلق في مياه الخليج العربي، بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني.

ويأتي هذا التمرين لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة، وتطوير عملية القيادة والسيطرة والاتصالات أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين القوات السعودية والهندية.

وأوضح اللواء القحطاني أن تمرين»المحيط الهندي" يعد الأول من نوعه بين القوات البحرية السعودية والقوات الهندية، ويهدف التمرين لتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية، وتبادل الخبرات وتوحيد إجراءات ومفاهيم العمل العسكري المشترك وإجراءات القيادة والسيطرة والاتصالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news