"طالبان" تسيطر على سادس عاصمة إقليمية في أفغانستان

المصدر: كابول - د ب أ

أكد مسؤولون أن مسلحي حركة "طالبان" سيطروا على عاصمة إقليمية أخرى في شمال أفغانستان، اليوم الاثنين، وهي السادسة التي تسقط في أيديهم خلال الأيام الأربعة الماضية.

واستولت الحركة على المنشآت الحكومية الرئيسية في مدينة أيبك، عاصمة إقليم سامانجان، وفقا لعضو المجلس الإقليمي راز محمد واثنين من النواب يمثلان الإقليم في البرلمان.

وأوضحت النائبة محبوبة رحمت أن القوات الحكومية الأفغانية تخلت عن المدينة وذهبت إلى قمة تل بعد أن فشلت جهود إرسال تعزيزات وتنفيذ عمليات جوية لدعمها، مشيرة إلى انهيار معنويات القوات.

وقال نائب آخر من الدائرة الانتخابية إنه سيتم نشر نحو 300 جندي جديد لطرد "طالبان" من أيبك التي يقطنها ما يقدر بنحو 120 ألفا و833 نسمة.

كان مسلحو "طالبان" قد اجتاحوا ثلاث عواصم إقليمية - مدينة قندوز وسار إي بول وتالقان - في غضون عدة ساعات. وتم الاستيلاء على مدينتي شبرغان في إقليم جوزجان وزارانج في جنوب غرب إقليم نمروز يومي الجمعة والسبت.

وسيطر مسلحو "طالبان" على أكثر من نصف مناطق أفغانستان وطوقوا نحو 12 عاصمة إقليمية منذ أن بدأت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان في أوائل مايو الماضي.

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