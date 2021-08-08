«طالبان» تجتاح ثالث عاصمة إقليمية أفغانية في يوم واحد

المصدر: كابول - د ب أ

أكد مسؤولون أفغان اليوم الأحد أن مسلحي حركة طالبان سيطروا على عاصمة إقليمية ثالثة في يوم واحد.

وسيطر المسلحون على مدينة تالوقان في إقليم تخار بشمال البلاد بعد انسحاب القوات الحكومية من المدينة لتجنب تدمير المرافق العامة والخسائر في صفوف المدنيين، بحسب ما ذكره عضو مجلس الإقليم روح الله راوفي لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف راوفي أن القوات الحكومية تراجعت إلى منطقة فاركهار التي تقع على بعد 40 كيلومترا على الأقل من عاصمة الإقليم.

كما أكد مسؤول آخر، فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث، سقوط مدينة تالوقان.

وكانت مدينة تالوقان، التي يقطنها أكثر من 263 ألف نسمة، تحت حصار طالبان لمدة شهرين تقريبا بعد أن سيطر المسلحون على جميع المناطق في الإقليم.

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