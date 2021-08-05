إسرائيل تؤكد تنفيذ أولى ضرباتها الجوية على لبنان منذ سنوات

المصدر: القدس - أ ف ب

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي الخميس أنه شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكدا استهداف مواقع أطلقت منها صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، من جنوب لبنان الذي حذرت رئاسته من "وجود نوايا إسرائيلية عدوانية تصعيدية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن مقاتلاته "استهدفت بنى تحتية ومواقع إطلاق صواريخ من لبنان أطلقت منها صواريخ". وأضاف أنه تم قصف هدف في المنطقة أيضا كانت قد أطلقت منه صواريخ في الماضي.

ويأتي هذا الإعلان غداة إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، أمس، حسب الجيش الاسرائيلي الذي قال إن اثنين منها سقطا في إسرائيل في حين لم يتعد الثالث الحدود.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان إن "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006". ورأى عون في البيان الصادر عن مكتبه أن هذا "يؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته".

وأكد الرئيس اللبناني أن ما حصل "هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".

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