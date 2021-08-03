السيسي: مش معقولة أدي 20 رغيف خبز بثمن سيجارة (فيديو)

المصدر: القاهرة - رويترز

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم.

وأضاف السيسي: "جه الوقت اللي رغيف العيش أبو خمسة صاغ (قروش) ده يزيد تمنه، حد يقولي خلي الكلام ده لرئيس الحكومة لوزير التموين هو اللي يشيلها.. لا.. أنا أشيلها قدام بلدي وقدام ناسي".

وتابع خلال حديثه لدى افتتاح منشأة لإنتاج المواد الغذائية: "مش معقولة أدي 20 رغيف بثمن سيجارة".

واستكمل السيسي: "مبقولش نغليه قوي زي ما بيقف علينا بستين أو 65 قرشا، ولكن هذا الأمر لازم يتوقف".

أضاف "مفيش حاجة بتثبت على حالها بالطريقة دي على مدى 20 أو 30 سنة ونقول إن الرقم ده محدش يمسه".

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليا 0.05 جنيه مصري (0.0032 دولار)، ويخصص لستين مليون شخص خمسة أرغفة يوميا في إطار برنامج الدعم الكبير.

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