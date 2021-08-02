نشطت داخل المشارح.. ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية في السودان

المصدر: الخرطوم - متابعات

ضبطت لجنة تحقق في اختفاء الأشخاص قسرياً "المفقودين" في السودان، شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع جثامين داخل عدد من مشارح العاصمة الخرطوم.

وقال موقع "سودان تربيون" إن اللجنة بدأت تُحقق حول اختفاء الأشخاص في محيط القيادة العامة بعد فض الاعتصام في 3 يونيو 2019، وقال محققون للموقع إن "اللجنة ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية في بعض المشارح وبيع الجثامين".

وأكد المحققون أن تحقيقاً أُجري مع متهمين سجلوا فيه اعترافات قضائية تُثبت تورطهم في تجارة الأعضاء البشرية داخل عدد من المشارح. وكون النائب العام المستقيل تاج السر الحبر لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص بالسابع من نوفمبر 2019.

وفي 25 يوليو الماضي، قالت عضو لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص سمية عثمان، لـ “سودان تربيون"، إن "اللجنة تُشكك في مصداقية تقارير الأطباء الشرعيين المُكلفين بتشريح الجثث في المشارح".

وقال المحققون إن النيابة العامة السودانية تجري تحقيقات مكثفة حول نشاط الشبكة التي تعمل في تجارة الأعضاء البشرية.

وعملت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص على ضبط دخول الجثامين إلى المشارح عبر إجراءات واضحة وصارمة تُمكنها من إجراء تحقيقاتها في حال وجود شُبهات جنائية.

وفي أواخر مايو الماضي، قررت اللجنة إعادة تشريح جثمان الناشط محمد إسماعيل "ود عكر"، لشكوكها في التقرير الأول الذي قال إنه "تعذر معرفة أسباب الوفاة"، فيما أوضح التقرير الثاني أن سبب الوفاة تعريض القتيل لـ “تعذيب".

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