الاصابات اليومية بكورونا تتجاوز 4000 في باكستان لأول مرة منذ شهرين

المصدر: إسلام آباد - د ب أ

أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم، تسجيل 4119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز حصيلة الاصابات اليومية 4000 لأول مرة منذ شهرين.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 44حالة وفاة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان مليون و15 ألفا و 827 حالات ، وحالات الوفاة 23 ألفا و 133 حالة.

كما تم تسجيل 7020حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 935 ألفا و 742 حالة.

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