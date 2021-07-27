بايدن يعلن انتهاء "المهمة القتالية" للأميركيين في العراق

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض أنّ الولايات المتّحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتاليّة" في العراق لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد.

وقال بايدن وبجانبه رئيس الوزراء العراقي: "لن نكون مع نهاية العام في مهمّة قتاليّة في العراق، لكنّ تعاوننا ضدّ الإرهاب سيتواصل حتّى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها".

وأوضح أنّ "دور" العسكريّين الأميركيّين في العراق سيقتصر على تدريب القوّات العراقيّة ومساعدتها في التصدّي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان لاحق إنّ العلاقة ستتطوّر بالكامل نحو دور للتّدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباريّة مع القوّات العراقيّة المنخرطة في الحرب ضدّ "داعش". وأضافت: "بحلول 31 ديسمبر المقبل، لن يكون هناك مزيد من القوّات في مهمّة قتالية".

وبحسب البيان نفسه، أكدت الولايات المتحدة احترامها لسيادة العراق وقوانينه، وتعهّدت بتوفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة أراضيه".

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