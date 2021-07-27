تايلاند تسجل أكثر من 14 ألف حالة إصابة

المصدر: بانكوك - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم، تسجيل 14 ألفا و 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 118 حالة وفاة بالفيروس.

وسجلت تايلاند 9168 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 526 ألفا و 828 حالة ، بينها 350 ألفا و643 حالة شفاء.

كما يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 4264 حالة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أنه تم توزيع 16.09 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في تايلاند

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