السعودية تعتمد شرط التحصين لدخول المناسبات واستخدام وسائل النقل العام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق الأول من أغسطس، سيتم بدء سريان قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة السعودية لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

ونقلت "واس" عن الوزارة أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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