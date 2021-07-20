دراسة: وفيات كورونا في الهند قد تكون 10 أمثال الحصيلة الرسمية

المصدر: نيودلهي - د ب أ

خلصت دراسة نُشرت اليوم الثلاثاء إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند قد يكون عشرة أمثال الحصيلة الرسمية.

وقدرت الدراسة التي أعدها مركز التنمية العالمية، ومقره الولايات المتحدة، أن حوالي 3 مليون و4.9 مليون شخصا توفوا، زيادة عن المتوقع، خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يونيو 2021 الماضيين.

يشار إلى أن حالات الوفاة الزائدة تمثل الفرق بين حالات الوفاة المسجلة وتلك المتوقعة خلال نفس الفترة. ويعد هذا المؤشر أكثر دقة من رصد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس كورونا فقط، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الدراسة أن "حصيلة الوفيات الرسمية في الهند حتى نهاية يونيو الماضي تمثل 400 ألف حالة. والحقيقة بالطبع، أسوأ بصورة كارثية".

وأضافت: "من المرجح أن تكون حالات الوفاة الحقيقية تقدر بعدة ملايين، وليس مئات الآلاف، مما يجعل هذه أسوأ مأساة إنسانية تشهدها الهند منذ الانقسام والاستقلال".

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