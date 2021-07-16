رئيس الوزراء العراقي: قبضنا على قتلة هشام الهاشمي

المصدر: وكالات ومتابعات

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة إلقاء "القبض على قتلة" الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد قبل نحو عام.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي، وأوفينا الوعد"،وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء"، مضيفاً أنّ الحكومة العراقية تقوم بواجبها "ما استطعنا لخدمة شعبنا".

وأضاف: "من حق الجميع الانتقاد. لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

من جهته قال عميد متقاعد في الجيش العراقي لقناة "العربية" إن "قاتل هشام الهاشمي ملازم في الداخلية.. وقد اعترف بانتمائه لميليشيات مسلحة". وسيتم بث اعترافاته.

وفي يوليو 2020 اغتال مسلحون مجهولون الهاشمي وسط بغداد أمام منزله، بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية، تحدث فيها عن "خلايا الكاتيوشا" المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية.

وجاء اغتيال الهاشمي وسط سلسلة اغتيالات واعتداءات ومحاولات ترهيب بحق الناشطين العراقيين المعارضين لسطوة الميليشيات على السلطة.

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