الإصابات بـ"دلتا" تقفز لثلاثة أمثالها في تركيا خلال أسبوع

المصدر: إسطنبول - رويترز

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا ارتفع في تركيا إلى حوالي 750 حالة من 284 حالة قبل سبعة أيام وإن إجمالي الحالات زاد بنسبة 20 في المئة في العطلة الأسبوعية مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع.

وكانت تركيا رفعت معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا في أول يوليو الجاري بعد أن تراجعت الإصابات اليومية بشدة من الذروة التي تجاوزت فيها 60 ألف حالة في أبريل إلى حوالي 5000 إصابة لكن قوجة قال إن الأرقام الجديدة تشير إلى اتجاه صعودي.

وقال قوجة للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي: "هذه الزيادات ظهرت أكثر في أماكن ينخفض فيها مستوى التطعيم"، مشيرا إلى ارتفاع الحالات في محافظات جنوب شرق تركيا.

ودعا قوجة الناس إلى الإقبال على التطعيم وقال إن حوالي 61 في المئة من البالغين تلقوا جرعة أولى على الأقل من اللقاح. وحدد هدفا بالوصول إلى مستوى 70 في المئة بحلول عيد الأضحى الأسبوع المقبل.

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