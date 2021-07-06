رئيس وزراء سلوفينيا يتعرض لانتقادات أمام البرلمان الأوروبي

المصدر: ستراسبورغ - أ ف ب

تعرض رئيس وزراء سلوفينيا في أول ظهور له أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء منذ تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لانتقادات من أعضاء البرلمان بشأن احترام دولة القانون وحرية التعبير.

في خطاب طويل أمام البرلمان في ستراسبورغ، اختار الزعيم السلوفيني المحافظ يانيز جانسا المنحى التوافقي، وقدم أولويات رئاسة بلاده مثل الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد وباء كوفيد -19.

وقال هذا الحليف للسيادي المجري فيكتور أوربان الذي تتهمه المنظمات غير الحكومية بمحاولة إسكات الإعلام والقضاء في بلاده «إن احترام دولة القانون على أساس معايير متطابقة أمر ضروري إذا أردنا أن يثق مواطنونا بالمؤسسات».

وذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن السلطة التنفيذية الأوروبية ستقدم تقريرًا عن دولة القانون في الدول الأعضاء في 20 يوليو.

وكانت سابقة حصلت في سبتمبر 2020 عندما اتهمت سلوفينيا بحالات «متكررة» من المضايقات والتهديدات عبر الإنترنت بحق صحافيين «نادرًا ما عاقب عليها القضاء».

وحذرته فون دير لايين بالقول «أنني أعول على الحكومة السلوفينية لمواصلة العمل المهم في ملف دولة القانون» و«أرحب بالناقشات التي ستجري».

وتولت سلوفينيا الخميس رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

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