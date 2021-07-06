بالفيديو.. سقوط طائرة روسية في البحر على متنها 28 بينهم طفلان و4 مسؤولين

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مسؤولين في وزارة الطوارئ الروسية أنه من المرجح أن تكون الطائرة An-26 التي اختفت من على أجهزة الرادار قد سقطت في المياه في خليج شيليكوف في منطقة كامتشتكا. تم إرسال السفن إلى موقع التحطم المرجح.

وقال مصدر لوكالة تاس "هناك دليل موضوعي على أن الطائرة تحطمت وسقطت في البحر".

في وقت سابق، قال نائب رئيس حكومة كامتشاتكا، ألكسندر زابوليشينكو، إن الطائرة An-26 جاءت للهبوط من الجانب الأرضي واختفت من الرادار على بعد حوالي 10 كيلومترات من مطار قرية بالانا، حيث كان من المفترض أن تهبط.

وكان على متن الطائرة 22 راكبا بينهم طفلان وستة من أفراد الطاقم.

وكان من بين الركاب أربعة موظفين من إدارة القرية وعلى وجه الخصوص رئيسة القرية أولغا موخيريفا.

سجل رجال الإنقاذ إشارة راديو ضعيفة في بحر أوخوتسك قبالة سواحل كامتشاتكا، والتي من المفترض أنها ترسل إشارة راديو الطوارئ للطائرة.

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