بريطانيا تعتزم اعتبار الكمامات اختيارية بعد 19 يوليو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال وزير في الحكومة البريطانية لشبكة سكاي نيوز إنه سيكون هناك "نظام أكثر تساهلاً" لإجراءات فيروس كورونا في إنكلترا بمجرد تخفيف القيود - مع اعتبار ارتداء أقنعة الوجه "اختيار شخصي".

ووسط تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستعد لتخفيف آخر قيود كورونا COVID-19 المتبقية في إنكلترا اعتبارًا من 19 يوليو ، قال وزير المجتمعات روبرت جينريك إن نجاح برنامج التطعيم في المملكة المتحدة يعني أن الحكومة "قادرة على التفكير في كيفية العودة إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان ".

واضاف إن البيانات في الوقت الحالي "تبدو إيجابية للغاية"، قبل اتخاذ قرار نهائي من رئيس الوزراء بشأن ما إذا كانت الخطوة الرابعة من خارطة طريق إنكلترا للخروج من قيود كورونا ستتم خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوعين.

وتابع: "يبدو الأمر كما لو أننا نستطيع الآن المضي قدمًا والانتقال إلى نظام أكثر تساهلاً بكثير حيث نبتعد عن العديد من تلك القيود التي كانت صعبة للغاية ونتعلم كيف نتعايش مع الفيروس".

صحف الأحد

ووفقًا لتقارير صحف الأحد اللندنية، لن تكون هناك حاجة لأقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي بمجرد دخول الخطوة الرابعة حيز التنفيذ.

وفقًا لصحيفة (صنداي تايمز)، فإن الاضطرار إلى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا قبل الدخول إلى حانة أو مطعم أو مكان مشابه سيكون أيضًا شيئًا من الماضي بعد 19 يوليو، مما يعني أن خطر عزل الأشخاص عن طريق Test and Trace أقل.

وذكرت الصحيفة أيضًا أنه سيتم السماح بالفعاليات الجماهيرية، بما في ذلك المهرجانات. وبالإضافة إلى ذلك، قالت داونينغ ستريت يوم السبت إنه يدرس إلغاء متطلبات الحجر الصحي لأولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

وشدد على أنها ستكون مسألة "اختيار شخصي" وأن بعض الناس "سيرغبون في ذلك لأسباب مشروعة تمامًا" ، لكنه لن يرتديها بمجرد أن يصبح غير إلزامي.

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