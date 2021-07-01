دولة تقضي على الملاريا بعد مكافحة استمرت 70 عاماً

المصدر: بكين - د ب أ

انتصرت الصين في معركة مكافحة مرض الملاريا المعدي، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء خلو أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان رسميا من الملاريا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في بيان: «نهنئ اليوم الشعب الصيني على تخلص البلاد من الملاريا».



وأضاف: «لقد حققوا نجاحهم بشق الأنفس ولم يأت إلا بعد عقود من العمل المستهدف والمستمر. بهذا الإعلان، تنضم الصين إلى العدد المتزايد من البلدان التي تظهر للعالم أن المستقبل الخالي من الملاريا هو هدف قابل للتحقيق».

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، نجحت نحو 40 دولة رسميا في معركة مكافحة الملاريا حتى الآن. والصين هي أول بلد يحقق هذا الإنجاز منذ 30 عاما في منطقة غرب المحيط الهادئ.

وفي الأربعينيات من القرن الماضي، سجلت الصين نحو 30 مليون حالة إصابة بالملاريا سنويا. ومنذ ذلك الحين، أدت برامج حكومية عديدة إلى انخفاض عدد الإصابات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الصين بدأت في توزيع الأدوية للوقاية من المرض في المناطق المعرضة للخطر منذ عقود. كما تم تخفيض مناطق تكاثر البعوض بشكل ممنهج، وأتيحت على نطاق واسع المواد الطاردة للحشرات والناموسيات الواقية.



ووفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن الملاريا في العالم، كانت هناك 229 مليون حالة إصابة بالملاريا في جميع أنحاء العالم في عام 2019، مقارنة بـ 228 مليون حالة في عام 2018.

وبلغ العدد التقديري للوفيات الناجمة عن الملاريا 409 آلاف حالة وفاة في عام 2019، مقارنة بـ 411 ألف حالة وفاة عام 2018. وتعد إفريقيا، حيث ظهرت 94% من جميع حالات الملاريا مؤخرا، هي الأكثر تضررا من هذا المرض إلى حد بعيد.



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