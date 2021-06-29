انتخابات رئاسية في الصومال في 10 أكتوبر

المصدر: مقديشو - أ ف ب

حددت السلطات الصومالية اليوم، العاشر من أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية بعدما أدى إرجاؤها في الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد المضطرب في القرن الإفريقي.

وإثر مفاوضات بين المسؤولين السياسيين استمرت يومين، نشر مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبل عبر «تويتر» جدولا زمنيا مفصلا لهذه الانتخابات المرتقبة.

ومنتصف أبريل، أدى تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد لعامين بعدما انتهت في الثامن من فبراير من دون التمكن من إجراء انتخابات، إلى مواجهات عنيفة في مقديشو هددت الاستقرار الأمني الهش في البلد الذي سبق أن شهد حربا أهلية.

وبداية مايو، وفي بادرة تهدئة، كلف الرئيس المعروف باسم فرماجو رئيس الوزراء تنظيم انتخابات في اقرب الآجال.

وبعد شهر من ذلك، أعلنت الحكومة بعد مشاورات مع مسؤولي المناطق، أنها ستجري انتخابات بعد ستين يوما، ما يعني انها ستبدأ في 25 يوليو باختيار أعضاء مجلس الشيوخ ثم انتخاب البرلمان (مجلس الشعب) بين العاشر من أغسطس والعاشر من سبتمبر.

وينص النظام الانتخابي الصومالي المعقد على أن ينتخب مفوضون خاصون تختارهم العشائر والأفخاذ، البرلمانيين الذين يختارون الرئيس.

وسيجتمع البرلمانيون في العاشر من أكتوبر لانتخاب الرئيس.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news