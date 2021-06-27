الكويت تسجل 1661 إصابة بـ" كورونا" و 6 وفيات

المصدر: الكويت-وام

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 349923 فيما سجلت ست حالات وفاة من غير المطعمين ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1919 حالة.

و نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة الصحة بدولة الكويت قولها في بيان لها إنه تم أيضا تسجيل 1689 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 329423 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news