بوتين يعرب عن قلقه إزاء خطر الإرهاب الدولي

المصدر: موسكو ■ وام

وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمه للمشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، حيث أعرب فيها عن القلق البالغ إزاء الخطر الخاص الذي لايزال يشكله الإرهاب الدولي، وإزاء النزاعات الإقليمية، وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأنشطة التنظيمات الإجرامية الدولية، ومهربي المخدرات، ومرتكبي الجرائم السيبرانية.

بدوره، رحّب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بجميع الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار في أي مجتمع كان هو أحد أسباب الازدهار والتقدم لهذا المجتمع.

وشارك وفد من وزارة الدفاع الإماراتية، برئاسة الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي بالوزارة، اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني، في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي استمر يومين، واختتم أمس.

وأقيم المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية تحت رعاية الرئيس بوتين، بمشاركة أكثر من 600 ضيف، ناقشوا موضوع الاستقرار العالمي والإقليمي، إضافة إلى مختلف جوانب الأمن في أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية.

وحضر افتتاح المؤتمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وعدد من وزراء الدفاع، ورؤساء الأركان العامة، ووفود وزارات الدفاع، وممثلون من مختلف دول العالم، إضافة إلى ممثلين عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية.

بوتين قلق من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل.

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