عملية طوارئ كبرى بعد انهيار مبنى في ميامي الأميركية

المصدر: رويترز

قالت إدارة الطوارئ في مقاطعة ميامي داد الأميركية في تغريدة اليوم الخميس إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع مبنى في مدينة ميامي انهار جزء منه.

ورغم أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن حدوث وفيات أو إصابات حتى الآن، أظهرت صورة منشورة على حساب شرطة ميامي بيتش على تويتر حطاما وأنقاضا تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى في الظلام.

وقالت شرطة المقاطعة الواقعة بولاية فلوريدا "تقدم وكالات عديدة من الشرطة والإطفاء من أنحاء ميامي داد المساعدة".

ولم يُعرف سبب انهيار المبنى.

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