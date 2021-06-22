البيت الأبيض يعلن تعذّر تحقيق الهدف الذي حدده بايدن بشأن لقاح "كورونا"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اعلن مسؤول في البيت الابيض، اليوم، أنه سيتعذر تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس جو بايدن في الرابع من يوليو الذي يصادف يوم العيد الوطني، لجهة تلقيح سبعين في المئة من السكان البالغين بجرعة واحدة على الاقل ضد كوفيد-19.

وهذا أول هدف يخفق الرئيس الاميركي في تحقيقه في ملف التلقيح بعدما جعل من حملة تأمين المناعة الجماعية ضد الوباء أولوية في مستهل ولايته.

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