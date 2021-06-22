السعودية.. حالات «كورونا» النشطة تواصل الارتفاع وتتجاوز 11 ألفاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجلت حالات «كورونا» النشطة في السعودية اليوم، ارتفاعاً جديداً لتصل إلى 11 ألفاً و131 حالة، من بينها 1487 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة في المستشفيات.

وأعلنت «الصحة السعودية» عن تسجيل 1479 إصابةً جديدةً خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى 476 ألفاً 882 حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 458 ألفاً و48 حالة، بعد شفاء 920 حالات.

وحول ما يتعلق بحالات الوفاة، أعلنت «الصحة» عن تسجيل 12 حالة جديدة، ليصل مجموع وفيات «كورونا» منذ بدء الجائحة إلى 7703 حالات.

وأعطت وزارة الصحة السعودية، 16 مليون و730 ألفاً و397 جرعة مضادة للفيروس لفئات مختلفة من المجتمع.

وشددت «الصحة السعودية» على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

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