السيسي يستقبل المنقوش ويؤكد دعم مصر الكامل لاستعادة أمن واستقرار ليبيا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد على دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبيين خلال المرحلة الانتقالية وللمسار السياسي الحالى.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في القاهرة،بحسب المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث إن السيسي أكد دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر القادم، وذلك كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري.

وبحسب المتحدث، أكد السيسي على موقف مصر الثابت القائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الليبية عن تقدير وفخر الحكومة الليبية بالدور المصري الرائد في المنطقة ، والجهود الحثيثة والصادقة لمصر في دعم أشقائها في ليبيا، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وصون المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، بما فيها توحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وكذا إرساء مبادئ الحوار بين الفرقاء الليبيين، ودعم المصالحة الوطنية استعداداً لعقد انتخابات نزيهة وشفافة، وحقن دماء الليبيين من خلال وقف إطلاق النار عبر(إعلان القاهرة)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news