المغرب يسجل 481 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

المصدر: الرباط - وام

أعلنت المملكة المغربية مساء أمس، تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و450 حالة شفاء و8 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 525 ألفا و924 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 512 ألفا و937 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9233 حالة.

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