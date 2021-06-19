ولاية مهاراشترا الهندية تتأهب لموجة جديدة من «كوفيد-19»

المصدر: بنغالورو ■ رويترز

حث مسؤولو الصحة في أغنى الولايات الهندية، أمس، السلطات على تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثالثة محتملة من جائحة كورونا، في ظل تخفيف إجراءات العزل العام خلال أقل من شهر على موجة أودت بحياة الآلاف.

ورفعت ولاية مهاراشترا، ثاني أكثر ولايات الهند ازدحاماً بالسكان، الكثير من القيود هذا الأسبوع في مدنها، إذ أعادت مدينة مومباي التجارية فتح مراكز التسوق، ودور السينما، وصالات اللياقة البدنية، بطاقة استيعابية 50%، كما ألغت تحديد عدد الحضور بين الموظفين في بعض الشركات.

وقال راهول بانديت، عضو فريق العمل المعني بمكافحة مرض «كوفيد-19» في الولاية، ومدير مستشفيات فورتيس في مومباي لـ«رويترز»: «ينبغي أن يكون لدينا خطة واضحة، وأن نظل في حالة تأهب خلال الأسابيع المقبلة عندما تأتي الموجة القادمة».

وأضاف «يتعين أن تكون جهودنا موجهة لإرجاء الموجة قدر المستطاع، وحتى محاولة منعها».

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الصحة أن من المرجح أن تشهد الهند موجة ثالثة من العدوى بحلول أكتوبر.

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