رئاسة «النواب» اللبناني: قرار تكليف رئيس الحكومة خارج عن إرادة الرئيس

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

أكدت رئاسة مجلس النواب اللبناني، أمس، أن قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب؛ أي السلطة التشريعية.

وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان صحافي أمس، إن من يجري الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة هو الرئيس المكلف، مشيرة إلى أن «من حقها أن تحاول، بناء على طلب دولة رئيس الحكومة المكلف، أن تساعده في أي مبادرة قد يتوصل إليها، ولاسيما أن رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية توقيع مرسوم تأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيسها أبدى كل رغبة في ذلك وأرسل رسلاً عدة بهذا الشأن، وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادرة نبيه بري (رئيس مجلس النواب) دون حضوره الشخصي».

وقالت «تعطل كل شيء، والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى، وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرف الرئيس».

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