الكويت.. رصد إصابات بـ"كورونا الهندي"

المصدر: نقلاً عن "كونا"

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، رصد إصابة بعض الحالات في البلاد بالمتحور الهندي من فيروس كورونا، وذلك كما ذكرت وكالة النباء الكويتية "كونا"، عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، تأكد إصابة بعض الحالات في الكويت بالمتحور "دلتا" المعروف باسم "المتحور الهندي" من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وأوضح الدكتور السند كما ذكرت "كونا" أن الوزارة تقوم باجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط المتحورات المنتشرة في الكويت، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

ولفت السند إلى أن المتحور "دلتا" تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن.

وأضاف السند أنه "تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية، ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة، وذلك لاحتواء انتشار الفيروس".

وجدد السند الدعوة للمواطنين في الكويت والمقيمين على أرضها، بضرورة الأخذ بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس، وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة، وأبرزها الحرص على التطعيم ومداومة تغطية الفم والأنف والتباعد البدني وتطهير اليدين، وتجنب التجمعات غير الآمنة.

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