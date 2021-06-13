الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ مطلع أبريل

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، تسجيل 80 ألفا و 834 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 29 مليونا و439 ألفا و 989 حالة.

وتعد هذه الحصيلة أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ الثاني من أبريل الماضي.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3303 حالات وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 370 ألفا و 384 حالة.

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