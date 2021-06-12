السعودية: قصر الحج والعمرة هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة قصر حج هذا العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، نظراً لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، "واس" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من "18 إلى 65 عاماً" للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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